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Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: хто зрадив? Відповідь прокуратури

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: хто зрадив? Відповідь прокуратури
Розслідування триває півтора роки, винних немає
фото з відкритих джерел

Трагедія сталася на початку листопада 2023 року

Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону відзвітувала про хід розслідування обставин загибелі близько двох десятків військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області восени 2023 року.

«На теперішній час у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування направлене на повне, всебічне та неупереджене встановлення всіх фактичних обставин події… Жодній особі про підозру не повідомлялось», – повідомив «Главкому» керівник прокуратури Сергій Орешко у відповіді на запит.

Водночас керівництво Запорізької спеціалізованої прокуратури залишило без відповідей питання редакції, які стосувалися кількості допитаних свідків та результатів експертиз. Також «Главком» цікавився статусом у цьому кримінальному  провадженні командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дмитра Лисюка, якого на час слідства було відсторонено від посади.

У відповіді на запит керівник прокуратури Сергій Орешко відмовився надавати цю інформацію, посилаючись на таємницю слідства.

Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: хто зрадив? Відповідь прокуратури фото 1

Нагадаємо, що досудове розслідування ведеться за фактами державної зради і недбалого ставлення до військової служби.

Як повідомляв «Главком», вранці 3 листопада 2023 року Збройні сили Росії нанесли ракетний удар (попередньо із застосуванням оперативно тактичного комплексу «Іскандер-М») по місцю, де зібралися військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової бригади на нагородження (село Зарічне Запорізького району). У результаті загинуло 19 військовослужбовців та цивільна особа; отримали порання 41 військовослужбовець та вісім цивільних осіб.

Водночас, як дізнався «Главком» з матеріалів судового реєстру, слідчі Державного бюро розслідувань, які займаються цією резонансною справою, вилучили мобільний телефон та два ноутбуки у командира реактивної артилерійської батареї. На вказаній техніці, як зазначає слідство, встановлено шпигунське програмне забезпечення, за допомогою якого міг статися виток інформації про місце розташування військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Частина з них була задіяна у заході з нагородження до Дня ракетних військ і артилерії, коли Росія нанесла прицільний ракетний удар по українським захисникам.

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Теги: ЗСУ військові втрати Запорізька область війна

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