Втрати ворога станом на 22 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 22 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 червня втратила:
- особового складу – близько 1011490 (+1100) осіб;
- танків – 10964 (+9) од;
- бойових броньованих машин – 22867 (+2) од;
- артилерійських систем – 29432 (+39) од;
- РСЗВ – 1421 (+0) од;
- засоби ППО – 1188 (+0) од;
- літаків – 416 (+0) од;
- гелікоптерів – 337 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41579 (+157);
- крилаті ракети – 3376 (+7);
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52734 (+117) од;
- спеціальна техніка – 3920 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 22 червня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухалися з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1215-й день повномасштабної війни в Україні.
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