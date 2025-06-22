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Втрати ворога станом на 22 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 22 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10964 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 червня втратила:

  • особового складу – близько 1011490 (+1100) осіб;
  • танків – 10964 (+9) од;
  • бойових броньованих машин – 22867 (+2) од;
  • артилерійських систем – 29432 (+39) од;
  • РСЗВ – 1421 (+0) од;
  • засоби ППО – 1188 (+0) од;
  • літаків – 416 (+0) од;
  • гелікоптерів – 337 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41579 (+157);
  • крилаті ракети – 3376 (+7);
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52734 (+117) од;
  • спеціальна техніка – 3920 (+0).
Втрати ворога станом на 22 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 22 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухалися з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 22 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1215-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб

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