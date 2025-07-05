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Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1228-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 183 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Вільхуватка Харківської області; Новопавлівка, Кривий Ріг Дніпропетровської області; Костянтинівка, Андріївка-Клевцове Донецької області; Кам’янське, Веселянка, Приморське, Мала Токмачка, Степногірськ, Білогір’я Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони противника, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупанта.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року фото 1

Українські захисники відбили 17 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керованих авіабомби, та здійснив 290 обстрілів, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року фото 2

Ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року фото 3

Вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай. 

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року фото 4

Ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року фото 5

Ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року фото 6

Російський агресор здійснив 11 атак в районах Романівки та у бік Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року фото 7

Наші захисники зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року фото 8

Противник протягом минулого дня здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року фото 9

Окупаційні війська тричі намагалися йти вперед на позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки. 

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025 року фото 10

Ворог здійснив три марні спроби атакувати позиції українських підрозділів в районі Антонівського моста.

Нагадаємо, триває 1228-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна окупанти

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