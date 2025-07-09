Українські бійці знищили російський «Бук-М1» вартістю $10 млн (відео)

«Бук-М1» призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах

Сили оборони знищили черговий російський ЗРК «Бук-М1» вартістю близько $10 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська України.

На відео – спільна робота бригади «Чорний ліс» та 413 окремого батальйону безпілотних систем «Рейд».

ЗРК «Бук-М1» – російський самохідний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Орієнтовна вартість такого ЗРК близько $10 млн.

До слова, українські воїни знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. Генштаб зауважує, що окупанти інколи вдаються до подібних провокацій у прикордонних районах з пропагандистською метою.

Також захисники ліквідували окупантів та їх техніку на Харківщині. «На Харківщині прикордонники «Феніксу» ліквідували з десяток окупантів, уразили укриття, знищили танк, БМП, п'ять транспортних засобів противника», – повідомила Держприкордонслужба.