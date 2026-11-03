Дніпро: окупанти вдарили по житловому будинку, є поранені
Російські війська атакували місто вдосвіта 3 листопада
Російські окупаційні війська вдосвіта 3 листопада завдали нових ударів по Дніпру. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, є поранені. Також надходить інформація про влучання в чотириповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.
Оновлено 07:56
Кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки на Дніпро зросла до п'яти осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, усіх п'ятьох поранених госпіталізували. Двоє чоловіків віком 80 та 81 рік перебувають у тяжкому стані. На місці ворожого удару триває пошуково-рятувальна операція.
Оновлено 07:28
Міський голова Борис Філатов заявив, що Самарському районі Дніпра внаслідок російської атаки зафіксовано влучання не лише по території теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а й у житловий квартал та відділ поліції.
Станом на 07:10
За даними обласної влади, російські війська атакували місто в ранкові години. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження житлової забудови, а серед місцевих мешканців є постраждалі.
«Вдосвіта ворог знову завдав ударів по Дніпру. Пошкоджені будинки. Є поранені. На місці працюють усі служби», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цієї ж ночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Харків. Унаслідок влучання по медичному закладу в Немишлянському районі кількість постраждалих зросла до 62 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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