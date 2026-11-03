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Дніпро: окупанти вдарили по житловому будинку, є поранені

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дніпро: окупанти вдарили по житловому будинку, є поранені
Російський удар по Дніпру: пошкоджено будинки, на місцях працюють рятувальники
фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська атакували місто вдосвіта 3 листопада

Російські окупаційні війська вдосвіта 3 листопада завдали нових ударів по Дніпру. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, є поранені. Також надходить інформація про влучання в чотириповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Оновлено 07:56

Дніпро: окупанти вдарили по житловому будинку, є поранені фото 1
фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпро: окупанти вдарили по житловому будинку, є поранені фото 2
фото: Дніпропетровська ОВА
Дніпро: окупанти вдарили по житловому будинку, є поранені фото 3
фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки на Дніпро зросла до п'яти осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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За його словами, усіх п'ятьох поранених госпіталізували. Двоє чоловіків віком 80 та 81 рік перебувають у тяжкому стані. На місці ворожого удару триває пошуково-рятувальна операція.

Оновлено 07:28

Міський голова Борис Філатов заявив, що Самарському районі Дніпра внаслідок російської атаки зафіксовано влучання не лише по території теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а й у житловий квартал та відділ поліції.

Станом на 07:10

За даними обласної влади, російські війська атакували місто в ранкові години. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження житлової забудови, а серед місцевих мешканців є постраждалі.

«Вдосвіта ворог знову завдав ударів по Дніпру. Пошкоджені будинки. Є поранені. На місці працюють усі служби», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ж ночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Харків. Унаслідок влучання по медичному закладу в Немишлянському районі кількість постраждалих зросла до 62 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Теги: окупанти війна Дніпро

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