Олешки готують до розблокування: Зеленський розповів про труднощі гуманітарної операції

Через мінування доріг російськими військами гуманітарна ситуація в Олешках залишається вкрай складною

Найближчим часом має розпочатися гуманітарна операція з розблокування доступу до міста Олешки на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Росіяни замінували дороги, що суттєво ускладнює проведення операції та погіршує і без того важку ситуацію для місцевих жителів. Про це заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

За словами Володимира Зеленського, сторони досягли домовленості щодо проведення операції, яка має забезпечити доступ до міста для доставки продуктів харчування та медикаментів, а також дати людям можливість виїхати із зони бойових дій.

⚡️Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield до попередньої швидкості За словами президента, відновлення почалося вночі, а вже вранці швидкість зв’язку досягла рівня, достатнього для використання систем. Зеленський наголосив, що це важливо для фронтової логістики та захисту України від реактивних «шахедів». Він також подякував американським партнерам, конгресменам, сенаторам, медіа, Держдепартаменту США та президенту за сприяння у відновленні роботи систем. Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1704-го дня війни. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 24, 2026

«Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ в Олешки», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що через мінування доріг російськими військами гуманітарна ситуація в місті залишається вкрай складною. Тому одним із головних завдань операції є відновлення безпечного доступу до населеного пункту, щоб туди могли доправити необхідну допомогу.

За словами глави держави, питання розблокування Олешок обговорювали протягом певного часу на різних рівнях. Україна готова виконати свою частину домовленостей і розраховує, що посередницькі зусилля Сполучених Штатів допоможуть реалізувати досягнуті домовленості.

«Сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію – розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій», – заявив Зеленський.

Раніше Київ повідомляв, що ситуація в Олешках критична. Місто було затоплено після того, як російські війська зруйнували дамбу Нової Каховки, що неподалік. Кілька місяців приблизно 2000 людей, зокрема 50 дітей, не мають доступу до їжі та води.

Також Білий дім повідомив, що за сприяння Меланії Трамп Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в Олешках для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації цивільних. За заявою американської сторони, перемир’я має розпочатися 29 жовтня.

Водночас окупанти заявили про запровадження режиму тиші в районі Олешок із 3:00 за київським часом 27 жовтня. Подальші кроки гуманітарної операції мають відбуватися поступово.