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Росіяни обстріляли Сумщину: загинула жінка, 12 поранених

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни обстріляли Сумщину: загинула жінка, 12 поранених
Наслідки російських обстрілів ночі проти 31 жовтня 2026
фото: поліція Сумської області

Поліція Сумщини: найбільше людей постраждало у Шосткинській громаді

Російські окупанти за минулу добу завдали 56 ударів по 20 населених пунктах Сумщини, є загибла і постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документують наслідки обстрілів.

Що відомо про наслідки

  • Шосткинська громада: внаслідок влучань ворожих безпілотників загинула 43-річна жінка. Поранення та травми отримали 10 людей – сім чоловіків віком 40, 45, 45, 49, 52, 58 і 64 роки та три жінки віком 51, 54 і 61 рік.
  • Сумська громада: безпілотник влучив у будинок, травмовано 49-річну жінку. Пошкоджено приватні домоволодіння, автомийку та автомобілі.
  • Краснопільська громада: внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 53-річна жінка. Пошкоджено автомобіль.
  • Середино-Будська громада: пошкоджено приміщення підприємства.
Росіяни обстріляли Сумщину: загинула жінка, 12 поранених фото 1

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Слідство триває.

Росіяни обстріляли Сумщину: загинула жінка, 12 поранених фото 2

Що передувало

Нагадаємо, 30 жовтня окупанти ударними безпілотниками атакували цивільне підприємство у Шосткинській громаді. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляв про загиблу жінку та вісьмох постраждалих, одна людина була у важкому стані.

До слова, 24 жовтня російський дрон вдарив по фермі в Конотопському районі: загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали, частина худоби загинула.

Близько другої години ночі 20 жовтня ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у Зарічному районі Сум, виникла пожежа. За даними в.о. міського голови Артема Кобзаря, кількість надзвичайних ситуацій через повітряні удари в місті зростає: у 2024 році їх було 132, у 2025-му – 690, а станом на початок серпня 2026 року – 948.

Раніше, 9 вересня, російські безпілотники влучили в автомобіль із людьми та атакували потяг: у Сумській громаді загинула 83-річна жінка, двоє чоловіків поранені, а в потязі у Сумському районі поранення та травми отримали 12 людей.

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Теги: Сумщина поранення безпілотник поліція громада окупанти пожежа

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