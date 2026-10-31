Росіяни обстріляли Сумщину: загинула жінка, 12 поранених

Поліція Сумщини: найбільше людей постраждало у Шосткинській громаді

Російські окупанти за минулу добу завдали 56 ударів по 20 населених пунктах Сумщини, є загибла і постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документують наслідки обстрілів.

Що відомо про наслідки

Шосткинська громада: внаслідок влучань ворожих безпілотників загинула 43-річна жінка. Поранення та травми отримали 10 людей – сім чоловіків віком 40, 45, 45, 49, 52, 58 і 64 роки та три жінки віком 51, 54 і 61 рік.

Сумська громада: безпілотник влучив у будинок, травмовано 49-річну жінку. Пошкоджено приватні домоволодіння, автомийку та автомобілі.

Краснопільська громада: внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 53-річна жінка. Пошкоджено автомобіль.

Середино-Будська громада: пошкоджено приміщення підприємства.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Слідство триває.

Що передувало

Нагадаємо, 30 жовтня окупанти ударними безпілотниками атакували цивільне підприємство у Шосткинській громаді. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляв про загиблу жінку та вісьмох постраждалих, одна людина була у важкому стані.

До слова, 24 жовтня російський дрон вдарив по фермі в Конотопському районі: загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали, частина худоби загинула.

Близько другої години ночі 20 жовтня ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок у Зарічному районі Сум, виникла пожежа. За даними в.о. міського голови Артема Кобзаря, кількість надзвичайних ситуацій через повітряні удари в місті зростає: у 2024 році їх було 132, у 2025-му – 690, а станом на початок серпня 2026 року – 948.

Раніше, 9 вересня, російські безпілотники влучили в автомобіль із людьми та атакували потяг: у Сумській громаді загинула 83-річна жінка, двоє чоловіків поранені, а в потязі у Сумському районі поранення та травми отримали 12 людей.