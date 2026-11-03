Росія масовано атакує Україну: вибухи пролунали у кількох областях

Повітряні сили попередили про рух балістичних ракет у напрямку Дніпропетровщини, Вінниччини та Харкова. Водночас у різних регіонах фіксують атаку ударних безпілотників

У ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснюють масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

04:51 Оновлено

У Харкові кількість постраждалих через удар по Немишлянському району зросла до 13. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Усім надається медична допомога. Згодом ще пʼятеро людей звернулися по допомогу до лікарів у Немишлянському районі.

04:09 Оновлено

Російські окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Дніпрі та Криворізькому районі Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Інформацію про постраждалих уточнюють.

04:05 Оновлено

У Києві місцеві канали пишуть про різкі перепади напруги в мережі, а в окремих районах Харкова виникли проблеми з опаленням через російську атаку. Влада цього поки не підтвердила.

04:03 Оновлено

За неофіційними даними, для атаки окупанти використали керовані авіабомби, ракети «Іскандер-М» і KN-23, зенітні ракети С-400, реактивні системи залпового вогню «Торнадо-С», а також ракети «Онікс» і «Циркон». Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

03:46 Оновлено

Російські війська вдарили по Немишлянському району Харкова, одне з влучань припало на медичний заклад. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок удару по медзакладу - є четверо постраждалих. Сама будівля сильно постраждала. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Куди летіла російська балістика

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух балістичних ракет у напрямку Кривого Рогу та Зеленодольська на Дніпропетровщині, а також Ладижина й Гайсина на Вінниччині. Крім того, Харків перебував під комбінованим ударом балістики та КАБів. Нові пуски балістики зафіксовано і у напрямку Києва.

Жителів закликали перебувати в укриттях через загрозу ракетного удару.

Вибухи пролунали в кількох містах

На тлі ракетної небезпеки російські ударні безпілотники продовжили рух над територією України. Повідомлення про вибухи надходили з таких міст:

Хмельницький;

Рівне;

Житомир;

Запоріжжя;

Дніпро;

Ладижин.

У Житомирі місцеві жителі повідомляли про зникнення електроенергії.

За попередньою інформацією, російська авіація також здійснила пуски крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників.

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру

Попередні російські удари по енергетичній інфраструктурі Вінниччини та Хмельниччини призводили до пошкоджень і перебоїв з електропостачанням.

Зокрема, у ніч проти 1 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти на Вінниччині. Про пошкодження повідомляла начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Того самого дня наслідки атаки на енергетичну інфраструктуру зафіксували й на Хмельниччині. Через російський обстріл там виникли аварійні знеструмлення.

Нагадаємо, 9 жовтня російські безпілотники два дні поспіль атакували енергетичні об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1714-й день повномасштабної війни Росії проти України.