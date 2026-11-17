Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін повідомив про пошук альтернативних маршрутів постачання вантажів до окупованого Криму

Російський уряд почав шукати альтернативні маршрути постачання вантажів до тимчасово окупованого Криму після пошкодження Керченського мосту. Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін провів засідання урядової комісії, на якому обговорили наслідки ударів по переправі та підготовку до її відновлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Хуснулліна, яку наводить російське видання РБК.

За словами російського посадовця, під час засідання визначили заходи для оцінки пошкоджень та початку будівельних робіт.

«Визначили необхідні заходи для оцінки збитків і початку будівельних робіт із відновлення мосту. Також обговорили питання доставки вантажів на Кримський півострів альтернативними маршрутами», – заявив Хуснуллін.

Віцепрем'єр РФ не уточнив, які саме маршрути розглядає російський уряд, скільки коштів знадобиться для ремонту переправи та коли планують відновити рух.

У ніч проти 17 листопада Керченський міст зазнав повторної атаки Сил оборони України. Після ударів російська влада призупинила автомобільне та залізничне сполучення переправою.

Міністерство оборони України повідомило про повне руйнування однієї з металевих арок та автомобільного прольоту під нею. За даними українського відомства, залізнична частина мосту також зазнала критичних пошкоджень.

Служба безпеки України заявила, що операція тривала близько місяця та складалася із семи етапів. На завершальній стадії спецпризначенці «Альфи» застосували ракети-дрони «Паляниця», після чого автомобільний проліт обвалився у воду.

Водночас російська окупаційна адміністрація Криму раніше запевняла, що постачання продовольства, пального та інших товарів на півострів не постраждало. За твердженням представників окупаційної влади, останнім часом міст переважно використовували приватні автомобілі та автобуси.

Попри ці заяви, російський уряд тепер окремо розглядає організацію альтернативних вантажних перевезень та підготовку до відновлення пошкодженої переправи.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про підтвердження Міністерством оборони України руйнування арки Керченського мосту. За інформацією відомства, автомобільна частина переправи зазнала масштабних руйнувань, а залізнична – критичних пошкоджень.

Також «Главком» писав про заяву окупаційної адміністрації щодо збереження постачання до Криму. Представники російської влади стверджували, що основні логістичні маршрути залишаються доступними, попри пошкодження мосту.

Крім того, «Главком» повідомляв про обіцянку Кремля відновити пошкоджену переправу. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська влада має визначити план ремонтних робіт та строки їх виконання.