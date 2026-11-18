Росія у жовтні імпортувала рекордні обсяги бензину морем через пошкодження нафтопереробних заводів унаслідок українських атак. Постачання сягнули 390 тис. тонн, що стало різкою зміною для країни, яка традиційно була великим експортером пального. Про це повідомляє Financial Times, пише «Главком».

За даними аналітичної компанії Kpler, Росія почала завозити бензин морем у липні. Щоб уникнути українських ударів у Чорному морі, постачання спрямовували до північних портів на Балтійському морі поблизу Санкт-Петербурга, а також до портів на узбережжі Білого моря.

Крім того, Москва наростила закупівлі пального в сусідніх країнах. Із липня Росія імпортувала понад 600 тис. тонн бензину з Білорусі. Це змусило Мінськ перенаправляти постачання з інших експортних ринків і завантажувати власні нафтопереробні заводи майже на повну потужність.

Серед інших постачальників російського бензину – Марокко, Туреччина, Індія та Єгипет. Казахстан із літа також поставив до РФ близько 8 тис. тонн пального. Така географія імпорту свідчить про те, що Росія намагається знайти додаткові джерела постачання для забезпечення внутрішнього ринку.

Журналісти підкреслюють, що країна поступово переходить від ролі великого експортера пального до дедалі важливішого імпортера.

Як зазначає FT, цього року українські удари по нафтопереробних заводах спричинили найглибшу паливну кризу в Росії від часу розпаду Радянського Союзу. Найгострішою ситуація була влітку, коли, за оцінками, 40-45% потужностей нафтопереробки не працювали. У багатьох регіонах запроваджували обмеження на продаж пального, а біля автозаправних станцій утворювалися багатокілометрові черги.

Для стабілізації ринку російська влада вдалася до екстрених заходів: послабила вимоги до якості бензину, продовжила обмеження на його експорт і збільшила імпорт. За оцінкою аналітика московської брокерської компанії Finam Сергія Кауфмана, виробництво бензину в Росії нині на 13-18% нижче за рівень початку 2026 року.

Зокрема, удари по великих і технологічно складних НПЗ завдають особливої шкоди виробництву бензину, оскільки такі підприємства мають вищий вихід цього виду пального. Втрата переробки одного мільйона барелів нафти на добу на таких заводах може мати значно більший вплив на доступність бензину, ніж аналогічне скорочення на менш складних підприємствах.

Варто нагадати, що у ніч проти 18 листопада Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки безпілотників. За повідомленнями російських Telegram-каналів та OSINT-спільноти, під ударом опинилися Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи. Місцеві жителі повідомили про численні вибухи, роботу протиповітряної оборони та пожежі.