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Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 21 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав одного ракетного та 101 авіаційного ударів, застосувавши три ракети та 177 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 995 дронів-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

21 квітня станом на 22:00 відбулося 121 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку знешкоджено 289 окупантів, з яких 135 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили сім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, 11 одиниць автомобільної техніки, п’ять БпЛА, пункт управління БпЛА, портативну станцію радіоелектронної боротьби, вісім одиниць мототехніки, також пошкодили танк, п’ять одиниць автомобільної техніки і два мотоцикли.

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив дві наступальні дії поблизу Петропавлівки та Загризового.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 17 штурмів позицій поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини. Ще шість боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Сіверському напрямку

Ворог один раз атакував в напрямку Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Краматорському напрямку

З початку доби ворог двічі атакував у бік Маркового та Ступочок.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося 13 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки, чотири боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 49 разів атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки і Березівки. Наші захисники відбили 43 штурми, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу. Авіація російських терористів завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Олександрополю, Покровську, Новопавлівці та Муравці.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки та Розливу. Ще одна атака триває до цього часу. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Дачне.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Курському напрямку

На Курщині відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 30 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 21 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1153-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб

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