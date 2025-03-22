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Українські військові розповіли про важкий відступ із Курщини – WSJ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українські військові розповіли про важкий відступ із Курщини – WSJ
Військовий розповів, що вторгненням у Курську область Україна завдала РФ важких втрат
фото: shotam.info (ілюстративне)

Дашак розповів, що під час відступу солдати використовували для укриття лісосмуги

Старший сержант мінометного підрозділу з позивним Месник зазначив, що під час відступу з Курщини його підрозділ був змушений залишити американський мінометний комплекс M120. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на The Wall Street Journal.

«Ми більше не могли триматися», – розповів Месник.

За словами військового, під час відступу назад в Україну його підрозділ був змушений залишити американський мінометний комплекс M120, оскільки він був надто важким для транспортування. Військові підірвали та замінували його перед відходом. Російські сили були настільки близько, що українці чули їхні переговори по радіозв'язку.

Як зазначив старший сержант Зенон Дашак, ситуація була критичною, коли 8 березня російські війська прорвали українські позиції, проникнувши через газову трубу. Українська армія заявила, що атаку вдалося відбити, але, за словами Дашака та інших бійців, це викликало паніку. Деякі командири на місцях наказали військовим відступати ще до отримання відповідних наказів від вищого командування.

«Якби я цього не зробив, мої люди, найімовірніше, стали б військовополоненими – або чимось ще гіршим», – зазначив командир взводу, сержант Сергій Савчук.

Дашак розповів, що під час відступу солдати використовували для укриття лісосмуги. Якщо на їхньому шляху траплялися інші групи українських військових, вони обирали альтернативні маршрути, щоб не привертати уваги ворога.

Одного разу вони зустріли українського бійця, який попередив, що російські війська перебувають на відстані не більше ніж 500 м. Щоб уникнути зіткнення, довелося покинути укриття й перетнути відкриту місцевість під прицілом російських розвідувальних дронів. Незабаром після цього удар припав на місце, де вони нещодавно відпочивали.

The Wall Street Journal пише, що рухатися вдень військовим було непросто, але вночі ситуація ставала ще складнішою. Через темряву було неможливо помітити дрони у небі чи міни на землі, а безпілотники з тепловізорами все одно фіксували бійців.

За словами Дашака, головна дорога до кордону була заповнена тілами загиблих українських військових і пошкодженою технікою. У бронемашинах залишалися мертві солдати. Військовий медик, який перебував поблизу кордону, розповів, що багато військових потрапили до госпіталю з пораненнями ніг через пелюсткові міни: «Небо повне FPV-безпілотників, так що ви не звертаєте уваги на те, що у вас під ногами».

Дашак додав, що вторгнення в Курську область дозволило Україні завадити російським військам просунутися в інші регіони та завдати ворогу значних втрат. Однак затримка з відведенням сил коштувала багатьох життів і втрати важливого обладнання.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що жоден український підрозділ у Курській області Росії не потрапив в оточення. Він заявив про це в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком». Умєров підкреслив, що українські війська продовжують оборонятися, утримуючи значні ділянки ворожої території.

Також однією з причин, через яку українським військовим довелося залишити позиції в Курській області РФ, стало руйнування мостів росіянами, що значно ускладнило відступ. Як саме відбувалася евакуація, українські військові та аналітики розповіли виданню The New York Times, інформує «Главком».

За словами старшого командира української бригади Артема, російські безпілотники атакували заздалегідь встановлені на мостах вибухові заряди, щоб перекрити українцям шляхи для відходу. В одному випадку, зазначив військовий, окупанти скинули авіабомбу вагою близько 2 тис. кг, аби повністю зруйнувати ключову транспортну артерію.

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Теги: ЗСУ війна Курщина

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