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На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
На «Першому каналі» жінка працювала з 2023 року
фото з відкритих джерел

Вбита росіянка позиціювала себе воєнкором

У Білгородській області знімальна група «Першого каналу» підірвалася на міні. Пропагандистка Ганна Прокоф'єва загинула, а оператора Дмитра Волкова, який перебував із нею, було поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Росіянці було 35 років. Вона вела репортажі із так званої «зони СВО» та позиціювала себе воєнкором.

«Перший канал» підтвердив загибель Прокоф'євої
«Перший канал» підтвердив загибель Прокоф'євої
фото з відкритих джерел

На «Першому каналі» жінка працювала з 2023 року, раніше була в іспанській редакції агентства «Россия Сегодня»

Зазначається, що пропагандистку вдалося ліквідувати 26 березня біля Демидівки Красноярузького району Білгородської області.

Нагадаємо, російський пропагандист, кореспондент газети «Известия» Олександр Федорчак ліквідований у зоні бойових дій в Україні.

До слова, у тимчасово окупованому Луганську застрелили Джейхуна Саламова – співвласника кафе «Кавказ», яке бійці спецпідрозділу «Ахмат» використовували для проведення вербувальної діяльності.

Як повідомлялося, 19 квітня 2024 року на фронті в Україні загинув російський воєнкор-пропагандист Семен Єрьомін.

Раніше російський «Перший канал» заявив, що влада Німеччини закриває німецьке бюро телеканалу, співробітники корпункту Іван Благой і Дмитро Волков повинні покинути територію ФРГ.

Теги: окупанти Білгород пропагандист

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