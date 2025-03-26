На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні

На «Першому каналі» жінка працювала з 2023 року

Вбита росіянка позиціювала себе воєнкором

У Білгородській області знімальна група «Першого каналу» підірвалася на міні. Пропагандистка Ганна Прокоф'єва загинула, а оператора Дмитра Волкова, який перебував із нею, було поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Росіянці було 35 років. Вона вела репортажі із так званої «зони СВО» та позиціювала себе воєнкором.

«Перший канал» підтвердив загибель Прокоф'євої фото з відкритих джерел

На «Першому каналі» жінка працювала з 2023 року, раніше була в іспанській редакції агентства «Россия Сегодня»

Зазначається, що пропагандистку вдалося ліквідувати 26 березня біля Демидівки Красноярузького району Білгородської області.

Нагадаємо, російський пропагандист, кореспондент газети «Известия» Олександр Федорчак ліквідований у зоні бойових дій в Україні.

До слова, у тимчасово окупованому Луганську застрелили Джейхуна Саламова – співвласника кафе «Кавказ», яке бійці спецпідрозділу «Ахмат» використовували для проведення вербувальної діяльності.

Як повідомлялося, 19 квітня 2024 року на фронті в Україні загинув російський воєнкор-пропагандист Семен Єрьомін.

Раніше російський «Перший канал» заявив, що влада Німеччини закриває німецьке бюро телеканалу, співробітники корпункту Іван Благой і Дмитро Волков повинні покинути територію ФРГ.