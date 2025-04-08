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ЗСУ відкинули росіян на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЗСУ відкинули росіян на фронті
фото: Генштаб (ілюстративне)

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів

Сили Оборони України відкинули противника у Шевченку Донецької області. Про це інформує «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Водночас окупанти просунулися біля кількох населених пунктів Курської, Луганської та Донецької областей.

ЗСУ відкинули росіян на фронті фото 1
мапа: Deep State

«Сили Оборони України відкинули противника у Шевченку. Ворог просунувся біля Гуєво, Новолюбівки та в Часовому Яру», – йдеться у повідомленні.

До слова, в ОСУВ «Хортиця» оприлюднили дані про втрати Росії на Східному фронті. У результаті підрахунків, за три місяці 2025 року на Східному фронті Росія втратила 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати.

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Теги: ЗСУ війна фронт

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