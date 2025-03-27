Головна Київ Новини
search button user button menu button

30 березня у Бучі відбудеться меморіальний захід, присвячений річниці звільнення від окупантів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
30 березня у Бучі відбудеться меморіальний захід, присвячений річниці звільнення від окупантів
Російські військові понівечили Бучу й забрали життя сотень мешканців
фото: glavcom.ua

Федорук: «Це пам’ять, яку неможливо стерти. І правда, яка має звучати вголос»

30 березня у Бучі відбудеться меморіальний захід, присвячений третій річниці звільнення міста від російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Бучі Анатолія Федорука.

Міський голова Бучі нагадав, що у місті працює меморіальний інтерактивний комплекс «561. Не забудемо. Не пробачимо», присвячений цивільним, яких вбили російські загарбники під час окупації міста у 2022 році.

«Усі вони загинули у лютому-березні. Усі – невинні. Усі – з нашої громади», – наголосив мер Бучі.

Повідомляється, що комплекс встановлено біля храму Святого Андрія Первозванного – у місці, яке стало символом трагедії та незламності. Тут тепер – простір живої пам’яті: на екрані комплексу можна дізнатися історію кожного загиблого, побачити їхні обличчя, прочитати імена.

«Це пам’ять, яку неможливо стерти. І правда, яка має звучати вголос», – додав Анатолій Федорук.

30 березня, у неділю, об 11:30 у Бучі відбудеться меморіальний захід.

«Прийдіть, щоб вшанувати. Щоб пам’ятати. Щоб стояти за справедливість разом», – закликав мер Бучі. 

Нагадаємо, Буча була окупована російськими окупантами 25 лютого 2022 року, залишили місто військові РФ у квітня того ж року. За 35 днів окупації було скоєно багато воєнних злочинів, зафіксованих журналістами, юристами та представниками міжнародних організацій. Два найвідоміші трагічні епізоди окупації Бучі – розстріли Росією випадкових місцевих на вулиці Яблонська в центрі міста та позасудові страти цивільних осіб, запідозрених у зв'язках з українською армією.

Збройні сили України звільнили місто 31 березня. Саме після визволення Київщини прозвучали перші заяви світових лідерів про геноцидний характер воєнних злочинів російської армії в Україні.

Правоохоронці оголосили підозру командиру російських десантників, які причетні до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської у Бучі у березні 2022 року. 

Російський офіцер Нурсултан Муссагалєєв, який причетний до масових катувань та вбивства мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини, став виконувачем обов'язки заступника міністра регіональної та інформаційної політики Оренбурзької області. 

Читайте також:

Теги: Буча окупація окупанти Київщина пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Президент Америки тепер явно надає перевагу Росії перед Європою»
Зіткнення Росії і Європи незворотне. Чи розуміють це в Брюсселі?
3 березня, 13:44
Сили ППО збили 103 ворожих БпЛА
РФ вночі атакувала Україну 150 дронами: постраждали шість областей
1 березня, 08:45
225 окремий штурмовий батальйон: «Українці почали мобілізувати бджіл до лав ЗСУ»
Бойові бджоли? ЗСУ застосували незвичну «зброю» для зачистки окупантів
3 березня, 14:07
За словами правоохоронців, якщо винних у пожежі зайдуть, їм загрожує до трьох років в'язниці
Спалювання сухої трави на Київщині призвело до пожежі, зайнялися будинки
7 березня, 16:54
Марія Рибіна у 23 роки стала на захист України
Мама дізналася про її смерть із соцмереж. Згадаймо старшого солдата Марію Рибіну
14 березня, 09:00
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
13 березня, 20:58
У Максима Цегельника залишилася дружина та троє синів
На початку війни двічі був у російському полоні. Згадаймо Максима Цегельника
20 березня, 09:00
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Київщині
На Київщині ліквідовано наслідки ворожої атаки безпілотників
23 березня, 04:24
Зьонке Найтцель вважає, що Росія може напасти на Литву вже восени
Коли Росія нападе на Литву: німецький історик шокував прогнозом
23 березня, 19:57

Новини

Родичі полонених, які утримуються в Чечні, вийшли з мітингом до Ради (фото)
Родичі полонених, які утримуються в Чечні, вийшли з мітингом до Ради (фото)
30 березня у Бучі відбудеться меморіальний захід, присвячений річниці звільнення від окупантів
30 березня у Бучі відбудеться меморіальний захід, присвячений річниці звільнення від окупантів
Скандальні недобудови Києва. Проблему можна вирішити за лічені секунди: показове відео
Скандальні недобудови Києва. Проблему можна вирішити за лічені секунди: показове відео
У Києві чоловік підпалив авто колишнього керівника: поліція повідомила мотиви палія
У Києві чоловік підпалив авто колишнього керівника: поліція повідомила мотиви палія
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
Недобудована з часів СРСР клініка у центрі Києва виставлена на аукціон
Недобудована з часів СРСР клініка у центрі Києва виставлена на аукціон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9762
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
7250
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині
7093
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua