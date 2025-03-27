30 березня у Бучі відбудеться меморіальний захід, присвячений річниці звільнення від окупантів

Федорук: «Це пам’ять, яку неможливо стерти. І правда, яка має звучати вголос»

30 березня у Бучі відбудеться меморіальний захід, присвячений третій річниці звільнення міста від російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Бучі Анатолія Федорука.

Міський голова Бучі нагадав, що у місті працює меморіальний інтерактивний комплекс «561. Не забудемо. Не пробачимо», присвячений цивільним, яких вбили російські загарбники під час окупації міста у 2022 році.

«Усі вони загинули у лютому-березні. Усі – невинні. Усі – з нашої громади», – наголосив мер Бучі.

Повідомляється, що комплекс встановлено біля храму Святого Андрія Первозванного – у місці, яке стало символом трагедії та незламності. Тут тепер – простір живої пам’яті: на екрані комплексу можна дізнатися історію кожного загиблого, побачити їхні обличчя, прочитати імена.

У Бучі відкрили меморіальний інтерактивний комплекс «561. Не забудемо. Не пробачимо.» – присвячений цивільним, яких убила РФ під час окупації у 2022 році. pic.twitter.com/Oy5wOlV37L — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 27, 2025

«Це пам’ять, яку неможливо стерти. І правда, яка має звучати вголос», – додав Анатолій Федорук.

30 березня, у неділю, об 11:30 у Бучі відбудеться меморіальний захід.

«Прийдіть, щоб вшанувати. Щоб пам’ятати. Щоб стояти за справедливість разом», – закликав мер Бучі.

Нагадаємо, Буча була окупована російськими окупантами 25 лютого 2022 року, залишили місто військові РФ у квітня того ж року. За 35 днів окупації було скоєно багато воєнних злочинів, зафіксованих журналістами, юристами та представниками міжнародних організацій. Два найвідоміші трагічні епізоди окупації Бучі – розстріли Росією випадкових місцевих на вулиці Яблонська в центрі міста та позасудові страти цивільних осіб, запідозрених у зв'язках з українською армією.

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