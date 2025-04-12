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РФ вночі запустила по Україні майже 90 дронів: постраждали п’ять областей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вночі запустила по Україні майже 90 дронів: постраждали п’ять областей
Сили ППО збили 56 ворожих БпЛА
фото з відкритих джерел

Повітряні сили відзвітували про збиті БпЛА

У ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає «Главком».

Дрони запускали із Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

Ще 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Нагадаємо, що в Києві через нічну атаку виникла пожежа, внаслідок цього столицю затягнуло димом. Зокрема, ворог вдарив по складах, де зберігалися продукти харчування та медикаменти

Також вночі постраждав Харків та Дніпропетровщина.

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Теги: дрон ракета війна окупанти пожежа Київщина Харківщина Дніпропетровщина ворог

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