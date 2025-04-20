Лінія фронту станом на 20 квітня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1152-й день повномасштабної війни

Потивник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

20 квітня станом на 22:00 відбулося 86 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог активних наступальних дій не проводив.

На Куп'янському напрямку

Одну атаку ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку

Одинадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка на Лиманському напрямку. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку

Противник здійснив дві наступальні дії в районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили сім штурмів, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 36 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 14 атак загарбників. Ворог завдав 163 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1152-й день повномасштабної війни в Україні.