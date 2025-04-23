Втрати ворога станом на 23 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

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РФ з початку року втратила в Україні 22307 бойових броньованих машин

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 23 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 23 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 квітня втратила:

особового складу – близько 944270 (+1210) осіб,

танків – 10691 (+8) од,

бойових броньованих машин – 22307 (+11) од,

артилерійських систем – 26774 (+85) од,

РСЗВ – 1368 (+1) од,

засоби ППО – 1141 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33526 (+138),

крилаті ракети – 3148 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45621 (+163) од,

спеціальна техніка – 3860 (+1).

Активність ворожого флоту станом на ранок 23 квітня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 квітня

В Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, з них три продовжили рух з протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них три продовжили рух з протоки Босфор.

Активність ворожого флоту станом на ранок 23 квітня ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1155-й день повномасштабної війни в Україні.