Втрати ворога станом на 23 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 23 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 23 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 23 квітня втратила:
- особового складу – близько 944270 (+1210) осіб,
- танків – 10691 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 22307 (+11) од,
- артилерійських систем – 26774 (+85) од,
- РСЗВ – 1368 (+1) од,
- засоби ППО – 1141 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33526 (+138),
- крилаті ракети – 3148 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45621 (+163) од,
- спеціальна техніка – 3860 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 23 квітня
- В Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них три продовжили рух з протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них три продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1155-й день повномасштабної війни в Україні.
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