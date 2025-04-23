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Втрати ворога станом на 23 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 23 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22307 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 23 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 23 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 квітня втратила:

  • особового складу – близько 944270 (+1210) осіб,
  • танків – 10691 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 22307 (+11) од,
  • артилерійських систем – 26774 (+85) од,
  • РСЗВ – 1368 (+1) од,
  • засоби ППО – 1141 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 33526 (+138),
  • крилаті ракети – 3148 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 45621 (+163) од,
  • спеціальна техніка – 3860 (+1).
Активність ворожого флоту станом на ранок 23 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 23 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 квітня

  • В Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них три продовжили рух з протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них три продовжили рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 23 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 23 квітня
ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1155-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати Чорне море Азовське море

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