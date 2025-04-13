Стало відомо, скільки українців підписали «контракт 18-24»

Паліса зазначив, що причини, чому деякі заявки не дійшли до підписання – досліджуються

Заявок надходить багато, але не всі доходять до підписання

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що заявок на службу по програмі «контракт 18-24» надходить багато, однак не всі доходять до підписання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю BIHUS Info.

За словами заступника керівника ОП, до служби по програмі «контракт 18-24» приєдналося близько 500 чоловік. Паліса каже, що йому хотілося би, щоб цифра була більша, враховуючи те, що заявок було багато. Він підкреслив, що багато людей просто не дійшли до підписання.

«Ми обов'язково досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання не дійшло. Власне, десь батьки впливають... Різні причини є, ми досліджуємо ці питання, аналізуємо, щоб зробити висновок і десь, де потрібно, допиляти щось», – сказав Паліса.

Нагадаємо, «контракт 18-24» було розширено. До програми підписання контракту для людей віком від 18 до 24 років долучилися ще 10 бойових бригад.

Міністерство оборони України раніше роз’яснило покроковий алгоритм долучення до військової служби за контрактом «18-24».

Зауважимо, що ключовими вимогами до контрактників є повноліття, придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору, а також відсутність судимостей.

До слова, до лав Збройних сил України за «контрактом 18-24» долучилася перша дівчина. 21-річна Вероніка стала військовослужбовицею 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона розповіла, що рідні дізналися про її вступ до війська за півтори доби до початку підготовки.