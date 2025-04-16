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На Покровському напрямку окупанти йдуть на штурм на милицях

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На Покровському напрямку окупанти йдуть на штурм на милицях
Аеророзвідники «Спартану» все частіше фіксують поранених штурмовиків противника, які шкутильгають у бік позицій Сил оборони
фото: скриншот відео

Військові вказують, що це черговий доказ того, що ворог не шкодує свій особовий склад

Аеророзвідники бригади «Спартан» зафіксували на Покровському напрямку, як російський окупант йшов на штурм на милицях. Як передає «Главком», про це повідомляє ОСУВ «Хортиця».

Військові вказують, що це черговий доказ того, що ворог не шкодує свій особовий склад.

«Цього разу в бік позицій наших захисників на Покровському напрямку намагався йти на штурм окупант, який спирався на палицю, але впевнено йшов вперед», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в командуванні, аеророзвідники «Спартану» все частіше фіксують поранених штурмовиків противника, які шкутильгають у бік позицій Сил оборони з палицями або на саморобних милицях.

«Ними рухає страх бути знищеними своїми ж командирами і розуміння, що немає сенсу чекати на евакуацію та єдина надія на українській полон», – наголошує ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, у Південно-Сахалінському гарнізонному військовому суді завершився розгляд першої кримінальної справи про добровільну здачу в полон ЗСУ.

Іванишин працював гірничим майстром на Сахаліні, а в армії мобілізували. Після недовгої підготовки його підрозділ відправили в «ДНР», де він потрапив у полон ЗСУ 10 червня 2023 року.

У полоні було записано відео, в якому він закликав інших російських військовослужбовців до втечі зі своїх частин. На початку січня 2024 року його обміняли на українських військовополонених, у РФ на нього завели кримінальну справу.

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Теги: окупанти фронт

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