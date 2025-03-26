Втрати ворога станом на 26 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Триває 1127-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 26 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 березня втратила:

особового складу – близько 907220 (+1280) осіб,

танків ‒ 10430 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 21685 (+15) од,

артилерійських систем – 25207 (+17) од,

РСЗВ – 1341 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1117 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30818 (+59),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41901 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3786 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 26 березня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 березня

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до чотирьох ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них пʼять рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 26 березня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1127-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, Сили оборони України відкинули противника біля Андріївки, що на Донеччині. Водночас ворог просунувся біля Мілового, П'ятихатокта Малих Щербаків. Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині.

Раніше російські війська просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області.

До слова, пізно ввечері, 25 березня, окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.