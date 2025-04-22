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Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав 83 авіаційні удари, скинув 170 КАБ. Крім того, застосував 1159 дронів-камікадзе, здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 квітня станом на 22:00 відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку наші воїни ліквідували 118 окупантів та поранили ще 95. Знищено три автомобілі, дев’ять мотоциклів, два пункти управління БпЛА, один легкоброньований тягач, 12 БпЛА різного типу та два термінали супутникового зв’язку. Також значно пошкоджено два автомобілі, один танк, три артилерійські системи російських окупантів.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ. Водночас противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Липці.

Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Дві атаки відбили українські захисники в районі Загризового та Нової Кругляківки. Ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сім атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурми противника.

Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 42 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів – в районах населених пунктів Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Біляківка, Олексіївка та Новопавлівка.

Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 15 атак окупантів поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного. Водночас ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Багатир.

Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 46 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 290 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 22 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1154-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб Покровськ

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