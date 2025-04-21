Росія закриє декілька шахт на окупованому Донбасі через нерентабельність

Інвестори повернуть шахти «місцевій владі» для ліквідації

Російські компанії, які у 2024 році орендували 15 вугільних шахт на території окупованого донбаського регіону (у «ДНР» та «ЛНР»), відмовилися розробляти дев'ять із них. Як передає «Главком», про це повідомило російське агентство РБК.

Причиною називають нерентабельність шахт за поточних світових цін на вугілля та високі витрати. Інвестори повернуть шахти так званій місцевій владі для ліквідації.

Інформацію про це підтвердили в українському Центрі протидії дезінформації.

За його даними, окупаційна влада вважає, що розробку технічного проєкту з ліквідації та функціонування об'єктів до їхньої консервації або ліквідації мають оплачувати інвестори. Інвестори ж вважають, що цим має зайнятися влада, адже йдеться про чималі витрати – до 3 млрд рублів (понад $32 млн) на рік.

Скільки шахт на окупованій українській території зараз продовжують роботу, невідомо. До початку війни у Донецькій та Луганській областях, за офіційними даними, працювало 95 шахт. До 2022 року на експорт до Росії з «ЛНР» та «ДНР» щороку постачалося близько 2,8 млн тонн вугілля вартістю майже $288 млн.

До війни Донбас був головним вугільним регіоном України, але після приходу росіян більшість шахт закрили, й зараз видобуток становить близько 5 млн тонн на рік.

Ще у 2022 році тодішній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попереджав, що російські загарбники продовжують проводити незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У зв’язку з цим на Луганщині не вистачає гірників для підтримки життєдіяльності шахт.

Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених Росією у 2014 році. Це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ, (Свердловськ).

За словами ексначальника Луганської ОВА Лисогора на окупованій Луганщині росіяни отримають «державні» шахти без торгів.

Також ексначальник Донецької ОВА Павло Кириленко розповідав, що шахти на окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації практично на 100% не працювали. Та навіть якщо видобуток вугілля вже не ведеться, зі штолень необхідно відкачувати воду, а загарбники цього не робили.

«Шахти не мають кордонів. Якщо це шахта в Горлівці – то може бути ствол там, де шахтарі спускались на окупованій території, а сама розробка йде і на підконтрольній території. Шахтні води – це принцип сполучених посудин: там, де не відкачують воду, вона перетікає туди, де відкачують. Воду відкачували на всіх вугільних підприємствах, які перебувають на підконтрольній території. Таким чином, ми стабілізували ситуацію, але загроза зсувів, виходу ґрунтових вод на поверхню, забруднення джерел з питною водою – це не просто загроза», – пояснив посадовець.