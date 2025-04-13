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Ракетний удар по Сумах: загинув водій тролейбуса та майже всі пасажири

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ракетний удар по Сумах: загинув водій тролейбуса та майже всі пасажири
Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах
фото: Кордон.Медіа

Микола Леон 13 квітня зробив свій останній рейс

Під час ракетного удару по Сумах сьогодні, 13 квітня, загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів. Як інформує «Главком», про це повідомляє сумське комунальне підприємство «Електроавтотранс».

«Сьогодні водій КП СМР «Електроавтотранс» Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми… Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах сонячним святковим днем», – ідеться в повідомленні.

Ракетний удар по Сумах: загинув водій тролейбуса та майже всі пасажири фото 1

Раніше Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах. 

Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини від російського обстрілу Сум, двоє з яких – діти. Ще 117 людей зазнали поранень.

Серед загиблих була Олена Когут – викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків. 

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Теги: Суми водій рятувальники

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