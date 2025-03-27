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Генштаб розкрив втрати росіян від початку операції ЗСУ на Курщині

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Генштаб розкрив втрати росіян від початку операції ЗСУ на Курщині
Підрозділи Сил оборони на Сумщині відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Армія держави-агресора втратила вбитими понад 20 тис. військових

За час операції в Курській області РФ українські військові знешкодили понад 55 тис. російських військових. З них 22 тис. – це так звані «безповоротні втрати», тобто загиблі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«За сім з половиною місяців від початку Курської операції загальні втрати, яких наші воїни завдали противнику, становлять понад 55 тис. осіб. Із них безповоротні – більш ніж 22,2 тисячі, санітарні – більш ніж 31,8 тисяч загарбників, полонені – понад 940 осіб», – йдеться у дописі Генштабу.

Через посилення активності ворога та спроби перевести бойові дії на територію української Сумщини підрозділи Сил оборони на цьому напрямку відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Тут, в операційній зоні угруповання військ «Курськ», наші воїни й надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника вглиб території України. З тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії», – наводить Генштаб слова Сирського.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 березня, армія російських окупантів втратила ще 1670 своїх  військових.

Раніше «Главком» повідомляв, що внаслідок удару Сил оборони по російському аеродрому «Енгельс-2» 20 березня 2025 року держава-агресор втратила 96 крилатих ракет повітряного базування.  

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Теги: ЗСУ Курщина

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