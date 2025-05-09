Лінія фронту станом на 9 травня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському, Курському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав 22 авіаційних ударів, застосувавши 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 956 дронів-камікадзе та здійснили 3234 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 травня станом на 22:00 відбулося 162 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Курському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 96 окупантів, 54 з них –безповоротно, знищили одну бойову броньовану машину і три автомобілі противника.

На Харківському напрямку

Впродовж дня наші війська відбивали п’ять атак противника в районі Вовчанська, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбивали два штурми у районах Загризового та Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини. Два боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку

Вісім штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського відбили українські захисники.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано 10 бойових зіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного, з яких три тривають дотепер.

На Торецькому напрямку

Росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька. Два боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького. Дотепер тривають шість боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 30 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Зеленого Поля. Двадцять дві атаки уже відбито, вісім боєзіткнень триває.

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 13 керованих бомб, а також здійснив 283 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1171-й день повномасштабної війни в Україні.