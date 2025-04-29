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Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 29 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1161-й день повномасштабної війни 

Противник завдав 70 авіаційних ударів, застосувавши 129 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1112 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

29 квітня станом на 22:00 відбулося 125 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Наші війська зупинили одну атаку противника у бік Кам’янки.

Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник провів дев’ять штурмів позицій наших оборонців поблизу Загризового, Степової Новоселівки та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, ще три боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне, Зелена Долина та Ямполівка. До цього часу незавершеними залишаються ще п’ять боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив три штурми позицій наших підрозділів поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано 13 бойових зіткнень у у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни шість разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки. На даний час точиться бій

Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка. Дотепер триває дев’ять боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Привільного, Рівнополя та в напрямку Одрадного. Наші оборонці успішно зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог активних наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

Відрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 15 атак російських загарбників, шість боєзіткнень досі тривають.

Крім цього, ворог завдав сім авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих бомб, а також здійснив 220 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 29 квітня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1161-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб ворог

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