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Втрати ворога станом на 29 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 29 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22325 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 29 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 29 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 29 квітня втратила:

  • особового складу – близько 950860 (+1060) осіб,
  • танків – 10728 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 22325 (+14) од,
  • артилерійських систем – 27080 (+42) од,
  • РСЗВ – 1373 (+0) од,
  • засоби ППО – 1146 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34177 (+94),
  • крилаті ракети – 3196 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46432 (+140) од,
  • спеціальна техніка – 3860 (+0)
Втрати окупантів станом на ранок 29 квітня
Втрати окупантів станом на ранок 29 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 квітня

  • В Чорному морі ожин ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 29 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 29 квітня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1161-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ війна Азовське море фронт втрати

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