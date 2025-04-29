Втрати ворога станом на 29 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 29 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 29 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 29 квітня втратила:
- особового складу – близько 950860 (+1060) осіб,
- танків – 10728 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 22325 (+14) од,
- артилерійських систем – 27080 (+42) од,
- РСЗВ – 1373 (+0) од,
- засоби ППО – 1146 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34177 (+94),
- крилаті ракети – 3196 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46432 (+140) од,
- спеціальна техніка – 3860 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 29 квітня
- В Чорному морі ожин ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1161-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0