Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1400 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 7 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 7 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 7 листопада втратила:
- особового складу‒ близько 704300 (+1400) осіб,
- танків ‒ 9224 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18612 (+20) од,
- артилерійських систем – 20194 (+24) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18408 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28411 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 3596 (+8)
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 7 листопада
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 988-й день повномасштабної війни в Україні.
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