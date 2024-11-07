Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

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Нині триває 988-й день повномасштабної війни в Україні .

Втрати ворога у війні станом на 7 листопада 2024 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 7 листопада 2024 року.

Нині триває 988-й день повномасштабної війни в Україні

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