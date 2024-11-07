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Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 988-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 115 окрема механізована бригада ЗСУ, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1400 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 7 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 листопада втратила

  • особового складу‒ близько 704300 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 9224 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18612 (+20) од,
  • артилерійських систем – 20194 (+24) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18408 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28411 (+78) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3596 (+8)

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 7 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 7 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 листопада

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
    до Азовського моря – вісім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 7 листопада
Активність флоту окупантів станом на 7 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 988-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб корабель втрати

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