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Генштаб назвав причину масштабного збою часу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генштаб назвав причину масштабного збою часу
Під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися
фото з відкритих джерел

Фахівці радять відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні, аби уникнути можливих збоїв у майбутньому

Застосування засобів радіоелектронної боротьби для відбиття повітряних атак Росії призвели до порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення години. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, для підвищення ефективності впливу на ворога застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

Фахівці радіоелектронної боротьби зазначають, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

«Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада в Україні відбувся масовий збій електронних годинників. Також чимало користувачів соцмереж помітили на своїх пристроях змінену геолокацію: замість звичних назв українських міст з’явилися російські та білоруські населені пункти, а в деяких випадках навіть Антарктида. «Главком» розповідає про збій, який змусив українців прокинутися на годину раніше.

Нагадаємо, що 16 липня парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній.

Як повідомило джерело BBC, президент Володимир Зеленський закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній досі не підписав і не планує цього робити. Однак голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що очільник України скасує переведення годинників на літній час.

До слова, український політик, історик та громадський діяч Володимир В'ятрович розкритикував закон про скасування літнього часу. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

Як повідомлялося, заступник міністра енергетики Микола Колісник запевнив: скасування переходу на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні, оскільки споживання електроенергії не збільшиться.

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Теги: Генштаб час тривога переведення часу

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