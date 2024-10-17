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Петро Олещук Політолог

Чому Захід боїться ескалації? І що не так з їх страхом

glavcom.ua
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«Ескалація – це лише коли навіть теоретично може стати гірше росіянам. А коли гірше стає українцям – це просто чергові проблеми українців»
ілюстративне фото: ЗСУ

Логіка «деескалаторів» далека від норм моралі

Ні, для Білого Дому направлення північнокорейських військовослужбовців на війну в Україну – це не ескалація.

Вони про це нічого не говорять і не будуть казати. Зроблять вигляд, що нічого не відбувається.

Ескалація, це коли гірше стає Росії. Наприклад, у результаті спецоперації дронами виноситься черговий НПЗ. Тоді це «ескалація» про яку говорить міністр оборони США і каже, що так не можна.

Якщо ж «виносять» українські ТЕЦ – це не ескалація. Це, звісно, неприємно, але ж не так, щоб якось допомагати українцям.

Якщо українські ракети летять у російські військові об'єкти – це ескалація.

Якщо російські ракети летять в українські дитячі лікарні – це не ескалація. Це просто чергові проблеми України.

Якщо ракета або дрон росіян кудись потрапляє і вибухає – це не ескалація. А от збити її – це уже страшенна ескалація.

Якщо війська НАТО заходять на територію України навіть просто щоб там постояти або брати участь у навчанні українських військових – це сама страшна ескалація, про яку навіть думати ніяк за жодних обставин не можна.

Якщо росіяни досягають угоди з північнокорейцями і останні посилають війська на війну проти України – це просто нові проблеми і втрати для України. Ескалації тут немає.

Коротше кажучи, ескалація – це лише коли навіть теоретично може стати гірше росіянам. А коли гірше стає українцям – це просто чергові проблеми українців.

Так працює логіка «деескалації».

Одна проблема. Ви справді вірите, що росіяни розплатяться з Кімом лише доларами, кукурудзою та зерном за «живий товар»? І не додадуть до цього літаків або інших потрібних технологій? Кім ще досить молодий. Може «кошмарити» регіон ще не одне десятиліття. І у цьому ніхто не буде винуватий окрім деескалаторів, які свого часу вирішили, що «українські пробелеми» до них ніколи не озвуться.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові втрати росіяни війна окупанти

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