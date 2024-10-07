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Стало відомо, скільки військових частин можуть самостійно набирати добровольців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки військових частин можуть самостійно набирати добровольців
Призов військовозобов'язаних і резервістів визначає Генеральний штаб ЗСУ
фото з відкритих джерел

Перелік військових частин, які можуть самостійно набирати добровольців, постійно збільшується

Понад 130 військових частин Збройних сил України мають статус пріоритетних для комплектування добровольцями під час мобілізації. Про це заявив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Роман Горбач, повідомляє Armyinform.

«Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати, без участі ТЦК, призов військовозобов'язаних і резервістів визначає Генеральний штаб ЗС України», – пояснив Горбач.

За словами військового, зараз до пріоритетних підрозділів з комплектування належать понад 130 військових частин. Це, зокрема, військові частини Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та новостворених Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Так, надається право командиру військової частини надавати направлення військовозобовʼязаним для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

Крім того, надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

До слова, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Теги: Генштаб ЗСУ війна ТЦК добровольці

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