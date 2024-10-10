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Олексій Копитько Експерт та блогер

Росія більше не хоче воювати? Що треба знати про свіже соцопитування з РФ

glavcom.ua
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Цифри «Левади» показують, що підморозок по лінії фронту буде сприятливо сприйнятий росіянами
фото з відкритих джерел

«Якби Путін прийняв рішення припинити «конфлікт» прямо зараз (зберіг захоплене) – його підтримали б 72% росіян»

Вчора російський «Левада-центр» опублікував дані щодо ставлення росіян до «конфлікту з Україною». Російська соціологія – це особливий жанр пропаганди, тут очевидно. Але варто зафіксувати ці цифри, щоб подивитися, як їх інтерпретуватимуть на різні аудиторії.

Згідно з «Левадою», дії російських військ в Україні підтримують 76% дорогих росіян. Що цілком укладається в легенду про «20% зрадників». Тобто номінально ситуація стійка.

Найбільше підтримують у Москві – 84%. А також люди 55+ (80%). Тобто війна найбільше подобається тим, хто в ній не бере участі.

Найменше (63%) схвалюють дії росвійськ у категорії 18-24 роки. Тобто, потенційні терміновики. Характерно, що безперечно підтримує війну 21% у категорії 18-24, а серед 55+ – аж 56%. Російські пенсіонери радісно готові погробити своїх дітей та онуків.

Ще один момент – реакція на Курськ. У серпні було зафіксовано зростання кількості тих, хто виступає за продовження війни – з 34 до 41% на тлі зниження підтримки переговорів – з 58 до 50%. А у вересні народ звик, і пішла інша динаміка: за продовження війни – 39%, за переговори – 54%.

Категорично наполягають продовжувати війну москвичі – 58%. Навіть пенсіонери помітно відстають – 43%. Серед 18-24 гг. – 27% за продовження війни та 64% за переговори.

Якби Путін вирішив припинити «конфлікт» прямо зараз (зберігши захоплене) – його підтримали б 72% росіян. Цей показник повільно зростає. Близько 30% росіян стабільно готові закінчити війну і повернути захоплене, 60% – не готові нічого повертати.

Що цікаво.

Незважаючи на всі епічні «перемоги» російських військ, на захоплення наших міст і повільне просування на низці ділянок, порівняно з травнем 2023 р. кількість тих, хто вважає, що «СВО» принесла більше користі, ніж шкоди, знизилася з 38% до 28%.

47% росіян, за даними «Левади», вважає, що «СВО» завдала більше шкоди, ще 25% важко з відповіддю.

Стосовно «СВО» думки чоловіків розділилися, а жінки не схвалюють: 20% вважають війну корисною, 55% – шкідливою. Також шкода бачить 55% у категорії 18-24%.

Користь від війни отримали пенсіонери та москвичі.

Головна причина, через яку війну оцінюють як «шкоду» – це загибель людей, горе, страждання (52%). Росіяни втрати поки що зазнають, але відчувають їх.

Атаки на російські об'єкти та захід у Курськ як шкоду оцінюють лише 3%.

Щодо «користи» – на першому місці захоплення територій (26%). 11% шизофреніків радіють, що «зупинили розширення НАТО»...

З лютого 2024 р. – тобто після захоплення Авдіївки та низки інших територій – оцінка «СВО» як успішної знизилася з 70% до 60%. Ось такий феномен.

Заради миру росіяни, як і раніше, не готові йти на поступки (лише 20% згодні) і категорично проти повернення захопленого (21% готові віддати південь, 16% – Донбас). Проте 60% готові негайно припинити вогонь, а 87% хочуть обміну полоненими.

Разом. Цифри «Левади» показують, що підморозок по лінії фронту буде сприйнятий росіянами. Якщо шуганути пенсіонерів та москвичів, то війна різко перестане бути популярною загалом.

Це чітко корелюється із даними про втрати: Москва не воює, тільки заробляє, тому їй все подобається.

Ці цифри ідеально вписуються в картину «Україна має відмовитися від територій в обмін на щось». Виглядає як аргумент Кремля: бачите, ми готові, тільки Київ упирається.

І західні бойові листки, і росіяни синхронно намагаються видати відмову України від територій як те, що трапилося.

Але при цьому в обмін на що категорично незрозуміло.

Таке зворушливе єднання у вимогах до України вже було – наприкінці 2021 – на початку 2022.

Якщо хтось хоче зобразити перемогу, варто постаратися і придумати щось конкретне.

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Джерело
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Теги: обмін Донбас соцопитування війна путін Україна феномен Москва втрати переговори росіяни конфлікт пенсіонери

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