Третя штурмова відбила в окупантів своїх військових, які потрапили в полон

Підрозділ, який відбивав своїх побратимів у непрятеля, зазнав втрат



Бійці Третьої окремої штурмової бригади звільнили українських військових, які потрапили в полон на Харківському напрямку. За словами речника 3-ї ОШБ Олександра Бородіна, їх несподівано захопила ворожа диверсійно-розвідувальна група. Про це військовий розповів в ефірі телеканалу «Київ24».

«Це незаплановані штурмові дії. Вони були зроблені з однією метою – відбити полонених. Так вийшло, що сили були втрачені, незрозуміло, де вони знаходяться – не дійшли туди, куди потрібно було за планом. Наші безпілотні системи зрозуміли, що вони були захоплені зненацька ДРГ. На жаль, таке трапляється», – пояснив речник.

За словами Бородіна, російські війська часто використовують диверсійно-розвідувальні групи, які зазвичай складаються з досвідчених бійців, а не мобілізованих солдатів. Часто це військові ГРУ або контрактники з великим бойовим досвідом.

Українські військові вирішили визволити захоплених побратимів до того, як їх переправлять через сіру зону на російські позиції, оскільки після цього це було б майже неможливо.

«Наша штурмова група вступила в бій і знищила не всю ДРГ, але більшу частину вивела з ладу, дала змогу полоненим втекти. Не одразу, але протягом доби вони змогли вийти до наших позицій та врятуватися. На жаль, штурмова група понесла деякі втрати. Але це було важливо і треба було зробити. Це війна», – констатував Бородін.

Нагадаємо, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що українські військові відтіснили окупантів у Харківській області. Наразі тривають стабілізаційні бої.

До слова, командир другого штурмового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що співвідношення втрат між українськими та російськими військами в боях на фронті становить 12 до 1 не на користь росіян.

Нагадаємо, командир підрозділу Terra Микола Волохов з 3-ї окремої штурмової бригади із позивним Абдулла заявив, що російські загарбники підтягують на Харківський напрямок бронетехніку, що може свідчити про підготовку до наступу.