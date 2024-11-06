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NYT: Північнокорейці зазнали значних втрат під час бою на Курщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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NYT: Північнокорейці зазнали значних втрат під час бою на Курщині
Український чиновник на умовах анонімності розповів, що солдати КНДР билися проти Сил оборони разом із російською 810 окремою бригадою морської піхоти
фото з відкритих джерел

Американський високопосадовець зазначив, що «значна кількість північнокорейських військових загинула»

Солдати Північної Кореї, яких відправили воювати в Курській області РФ, зазнали перших втрат у бою з Силами оборони України. Про це пише The New York Times.

Український чиновник на умовах анонімності розповів, що бойові дії були обмеженими та, ймовірно, мали на меті виявити слабкі місця в обороні ЗСУ. Він зауважив, що солдати КНДР билися разом із російською 810 окремою бригадою морської піхоти.

Наразі невідомо, коли саме відбулося бойове зіткнення. Український посадовець не надав жодних подробиць щодо втрат. Тим часом неназваний американський високопосадовець зазначив, що «значна кількість північнокорейських військових загинула».

Хоча основна частина відправлених до РФ військових Північної Кореї ще не брала участь у бойових діях, західні та українські посадовці назвали їхню появу на полі бою «значною ескалацією», зазначає видання.

Український чиновник припустив, що значна частина сил може вступити в бій найближчими днями. За його даними, війська КНДР розділені на дві частини – одна складається з десантників, а інша – з військ підтримки, які будуть організовувати оборону відвойованих територій.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, на «українському плацдармі» в Курській області 5 листопада відбувалися обмежені бойові дії, однак підтверджень про просування ЗСУ чи російських військ не було.

До слова, в Курській області вже відбулись перші зіткнення між Збройними силами України та північнокорейськими солдатами, але наразі вони були «маломасштабними».

За інформацією Forbes, три найкращі американські машини ЗСУ – пара бойових машин M-2 Bradley та танк M-1 Abrams були помічені в боях у Курській області РФ. Вони прорвали оборону росіян на південь від маленького села Новий Путь, яке потрапило у поле зору БПЛА. 

Раніше речник Міністерства оборони США відповів, як розміщення від 10 до 12 тис. північнокорейських військових у Курській області вплине на перебіг війни.

Як повідомлялося, українська розвідка зафіксувала в Курській області понад 10 тис. північнокорейських військових. Їх число на території регіону збільшується. 

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Теги: війна Північна Корея фронт втрати Курщина

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