Ворог просунувся в Торецьку, Золотій Ниві, Приютному та ще на двох напрямках – DeepState
Окупанти не полишають спроб закріпитися на нових рубежах в Україні до настання зими
Аналітики DeepState повідомили, що росіяни мали успіх у просуванні в таких населених пунктах, як: Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку.
Російські загарбники продовжують тиснути на Сили оборони на сході нашої держави.
Російські окупанти перетворили Торецьк Донецької області на руїни – місто нагадує безлюдну планету. Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання військ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. Вона наголосила, що у Торецьку не залишилося жодного цілого будинку. Також там немає укриттів – як для цивільних, так і для військових.
Тим часом ускладнюється ситуація навколо Часового Яру Донецької області. У DeepState розповіли, що ворог постійно намагається прориватися як у самому місті, так і обходити його. Також окупанти намагаються просочуватися в Часів-Ярівське лісництво.
«Скоріше за все, Часів Яр скоро почне все частіше з'являтися в медіа та обговореннях. Битва триває», – додали аналітики.
Нагадаємо, українські військові відновили контроль над раніше втраченими позиціями поблизу Селидового в Покровському напрямку. Тим часом російські окупанти змогли просунутися поблизу Торецька та в районі Великої Новосілки.
До слова, російська армія, найімовірніше, планує поновити наступ в районі Вовчанська Харківської області. Про це йдеться у звіті про обстановку в зоні оперативного тактичного угруповання «Харків».
Раніше стало відомо, що російські пропагандисти домальовують на фотографіях надписи на могильних хрестах, щоб показати нібито катастрофічні втрати в українському війську під час війни.
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