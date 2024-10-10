Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ

Радник Дмитро Литвин: У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир

Італійське видання Corriere della Sera випустило матеріал, що Володимир Зеленський нібито готовий до припинення вогню без визнання втрати територій за умови гарантій безпеки від США та швидкого вступу до ЄС. Однак радник Зеленського Дмитро Литвин у коментарі для українських ЗМІ заперечив таку інформацію.

Видання зазначає, що метою турне Зеленського Європою є отримання гарантій швидкого вступу до ЄС. Також Україні нібито необхідно переконатись у готовності США до забезпечення безпеки країни за прикладом Японії, Південної Кореї та Філіппін.

«Він (Зеленський – «Главком» ) був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту без визнання нових кордонів в обмін на деякі зобов'язання з боку Заходу», – йдеться у матеріалі. Також вказується, що Путін вважає безперспективними переговори після операції ЗСУ в Курській області.

Радник Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин спростував такі дані від італійського ЗМІ.

«У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України», – повідомив Литвин. Радник наголосив, що план перемоги, який цими днями буде предствлений Британії, Франції, Італії та Німеччині, є інструментом, щоб «підштовхнути ситуацію до реалізації Формули миру».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки побачили в українському плані перемоги, який раніше представив президент Володимир Зеленський, «низку продуктивних кроків». США контактуватимуть з українською стороною з цього приводу.

Як відомо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.