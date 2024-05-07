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Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 31 атаку

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав два ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля, Ворожба Сумської області; Золочів, Петроавплівка, Борова Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Андріївка, Дружба, Прогрес, Стара Миколаївка, Калинове, Новоолександрівка, Іванівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Вовче, Євгенівка, Новопокровське, Антонівка, Водяне, Урожайне Донецької області та Червоний Маяк і Іванівка на Херсонщині. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито сім атак в районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Ямполівки Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Ворог шість разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив три безуспішні атаки на позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах противника, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Втрати Росії у війні на 7 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 476460 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7405 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14227 (+14) од,
  • артилерійських систем – 12287 (+37) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 792 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2149 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16509 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2017 (+9).
Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2024 року фото 7

Нині триває 804-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: ЗСУ авіація війна Генштаб фронт ворог

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