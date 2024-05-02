Удар по військовому аеродрому в Джанкої: з’явилися супутникові знімки

Під час удару по аеродрому, ймовірно, зазнала ураження одна з установок С-300/С-400 окупантів

В ході нічної атаки 30 квітня по території аеродрому окупантів у Джанкої було знищено російську техніку ППО, про що свідчать відповідні супутникові знімки. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

«Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі – найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок і РЛС», – пишуть журналісти.

Аеродром окупантів у Джанкої до атаки фото: Telegram/«Крым.Реалии»

Так, судячи із супутникових фото, ураження зазнала одна з установок С-300/С-400, інші ж були передислоковані з цієї території.

За висновками авіаексперта у повідомленні зауважують, що даний аеродром у Джанкої є однією з найбільших баз для російських гелікоптерів. Також його використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення, технік, боєприпасів і особового складу окупантів.

Аеродром окупантів у Джанкої після атаки фото: Telegram/«Крым.Реалии»

Як повідомлялося, у ніч проти 30 квітня у тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої прогриміли потужні вибухи. Пабліки повідомляли, що над Сімферополем та Джанкоєм працюють системи ППО. Відомо, що у Джанкої розташований російський аеродром і базується одна з бригад окупантів.

Також стало відомо, що після ракетної атаки на військовий аеродром у ніч на 30 квітня, у Джанкої в тимчасово окупованому Криму, поранено п’ять окупантів.

До слова, що під час атаки на військовий аеродром у Джанкої у тимчасово окупованому Криму 17 квітня, ЗСУ знищили або критично пошкодили ЗРК С-400, радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та «Фундамент-М».