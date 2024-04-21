Politico: США можуть відправити додаткових військових радників до України

«Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки», – Райдер

США заявили, що Росія набирає обертів у війні, тому вони можуть надіслати додаткових військових радників до посольства у Києві. Про це повідомляє Politico.

За словами речника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера, радники не виконуватимуть бойових обов’язків, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових, пише видання.

«Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві», – сказав спікер.

Кількість персоналу в ODC не розкривається з міркувань безпеки.

«Додаткові війська підтримуватимуть зусилля щодо матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США відправляють Україні. Новий контингент також допоможе українським військовим з обслуговуванням озброєння», – зазначили джерела видання.

Видання пише, що Управління оборонної співпраці буде забезпечувати безпеку посольства, їхня кількість може досягати 60.

«Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд та забезпечувати безпеку посольства. Поки що неясно, скільки додаткових американських військовослужбовців зрештою буде направлено в Україну. Але їх кількість може зрости до 60", - заявили джерела Politico.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

Згодом лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок.