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Росіяни заявили про захоплення заводу у Красногорівці: ЗСУ пояснили ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни заявили про захоплення заводу у Красногорівці: ЗСУ пояснили ситуацію
Противник намагається штурмувати місто невеликими групами, але українські захисники припиняють усі спроби росіян
фото з відкритих джерел

Красногорівка перебуває під контролем українських підрозділів

Російські пропагандисти поширили інформацію про захоплення опорного пункту ЗСУ на заводі в місті Красногорівка Донецької області. Над однією з будівель навіть з’явився російський триколор. У коментарі Liga.net речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин підтвердив проникнення ворожих груп на територію заводу, але запевнив, що вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

«Частина ворожих груп, які встигли зайти і заховатися на території залишків вогнетривкого заводу, знаходяться під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи для вибиття ворога звідти», – повідомив речник ЗСУ.

За словами Волошина, противник намагається штурмувати місто невеликими групами, але українські захисники вогнем артилерії та мінометів припиняють усі спроби росіян. Волошин запевнив, що Красногорівка перебуває під контролем українських підрозділів.

«Хоча російська пропаганда періодично публікує інформацію, що їхня армія увійшла в місто і десь закріпилась та вивісила своє триколорне ганчір’я, але жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав», – стверджує він.

Назар Волошин додав, що штурмові групи російської армії, які прорвалися до Красногорівки, перебувають у «складному становищі», оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки, а українські бійці стримують просування противника вглиб міста.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. За його словами, захоплення Часового Яру – це лише питання часу, а ситуація може бути схожою до подій в Авдіївці.

До слова, російські окупанти здійснили значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки, біля селища Архангельське, в ніч на 4 травня. Сили оборони України відступили з цього району, щоб виграти час до прибуття допомоги Заходу, вважають аналітики ISW.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині. На Авдіївському напрямку відбито 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

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Теги: окупанти пропаганда Міноборони армія місто ворог Часів Яр

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