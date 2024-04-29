Зеленський назвав основні критерії потужності ЗСУ

На думку Зеленського, передача Україні «конкретного» озброєння є найважливішим критерієм потужності української армії

Основними критеріями потужності української армії є, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

Зокрема, за словами президента, серед головних пунктів:

схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й США;

вчасне постачання озброєння до України;

поставка Силам оборони «конкретного» озброєння.

«Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші», – заявив глава України.

Як зазначив президент, з поставками ситуація гірша, проте вони все ж почалися. Натомість процес передавання допомоги Україні важливо прискорити.

Зеленський вважає, що зокрема передача Україні «конкретного» озброєння є найважливішим пунктом. Він відзначив, що сьогодні також важливо, що саме Україна може отримати.

«І ось це «що» найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда. Тому ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливих», – зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч із європейським гостем.

Як повідомлялося, відхід ЗСУ з позицій від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки не сприяє росіянам у швидкому досягненні тактичних успіхів. Окупанти навряд чи зможуть досягти глибшого оперативно значущого проникнення в цьому районі в найближчій перспективі.

До слова, триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.