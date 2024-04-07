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Наступ РФ дещо сповільнився: британська розвідка пояснила причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Наступ РФ дещо сповільнився: британська розвідка пояснила причину
За останній місяць окупанти зменшили кількість своїх атак на фронті
фото з відкритих джерел

Середньодобова кількість втрат росіян (убитими й пораненими) в Україні скоротилася протягом березня 2024 року

Росіяни дещо знизили темп свого наступу на фронті в Україні. Прицинами цього можуть бути втрати окупаційної армії і так звані «вибори президента РФ». Про це повідомила розвідка міністерства оборони Британії у Twitter (X).

За даними розвідників, середньодобова кількість втрат росіян (убитими й пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913.

«Зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць. На зменшення російських наступальних операцій, скоріш за все, впливає низка факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити сповіщення про загибель (російських військових, – «Главком») під час виборів у Росії», – йдеться в повідомленні.

Британські розвідники нагадали, що на початку вторгнення в Україну ворожі війська в день втрачали в середньому 658 осіб. У 2023 році ця цифра зросла до 693, а в першому кварталі 2024 року – до 913.

«Таке зростання свідчить про триваючу залежність Росії від масових втрат для підтримання тиску на українські позиції на фронті», – вважає розвідка Британії.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі.

Як повідомлялося, активні бої точаться також і за Часів Яр на Донеччині. За словами офіцера Збройних сил України Миколи Мельника, окупаційна армія Росії ставить для себе одну ціль – підготовка плацдармів для майбутнього наступу.

До слова, Росія готує новий наступ на травень-червень 2024 року: її війська намагатимуться наступати на позиції ЗСУ протягом усього літа, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський переконував, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак імовірно, Росія готує новий наступ.

Триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

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Теги: війна втрати ворог наступ британська розвідка

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