Бійці 47-ї бригади атакували гольфкар з окупантами на Авдіївському напрямку
Росіян підбивають за допомогою ударних дронів
Окупанти намагаються прорватися через позиції ЗСУ на гольф-карах. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали, як знищують такі екіпажі. Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.
«Швидкі китайські гольф-кари навіть не встигають доїхати до першої лунки, як із них вилітає червоний прапор «перемоги» і прямо на ходу вивалюються російські окупанти. Робота пілотів ударних роти БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку.
Раніше українські військові філігранно знищили російських десантників під Авдіївкою.
Нагадаємо, воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Збройних сил України продовжують вести запеклі бойової дії на Авдіївському напрямку.
Крім того, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці.
Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.
Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян.
Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою.
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