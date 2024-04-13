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Бійці 47-ї бригади атакували гольфкар з окупантами на Авдіївському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бійці 47-ї бригади атакували гольфкар з окупантами на Авдіївському напрямку
Окупанти атакують на гольф-карах
фото: скріншот із відео

Росіян підбивають за допомогою ударних дронів

Окупанти намагаються прорватися через позиції ЗСУ на гольф-карах. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали, як знищують такі екіпажі. Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

«Швидкі китайські гольф-кари навіть не встигають доїхати до першої лунки, як із них вилітає червоний прапор «перемоги» і прямо на ходу вивалюються російські окупанти. Робота пілотів ударних роти БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку.

Раніше українські військові філігранно знищили російських десантників під Авдіївкою. 

Нагадаємо, воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Збройних сил України продовжують вести запеклі бойової дії на Авдіївському напрямку.

Крім того, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці. 

Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.

Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян. 

Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою. 

 

Теги: відео Юрій Бутусов гольф робота журналіст військові полон прапор окупанти

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