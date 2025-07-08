Втрати ворога станом на 8 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 8 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 8 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 8 липня втратила:
- особового складу – близько 1028610 (+1070) осіб;
- танків – 10995 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 22967 (+4) од;
- артилерійських систем – 30034 (+41) од;
- РСЗВ – 1434 (+2) од;
- засоби ППО – 1191 (+0) од;
- літаків – 420 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44230 (+172);
- крилаті ракети – 3436 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54456 (+86) од;
- спеціальна техніка – 3927 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 8 липня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1231-й день повномасштабної війни в Україні.