Велика Британія готується до війни: нова Стратегія нацбезпеки 2025

Велика Британія готується до «небезпечного світу»: нова Стратегія нацбезпеки 2025 передбачає колосальні інвестиції та готовність до конфліктів

На тлі зростаючої глобальної нестабільності та посилення загроз, Велика Британія представила амбітну Стратегію національної безпеки 2025 (NSS 2025), яка чітко сигналізує про підготовку країни до потенційних майбутніх конфліктів. Документ, розроблений для «небезпечного світу», окреслює підходи до оборони та прямо вказує на зміну парадигми: від реагування на загрози до активної підготовки та зміцнення власного суверенітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ.

Одним із центральних та найбільш вражаючих елементів NSS 2025 є безпрецедентне зобов'язання уряду витрачати 5% ВВП країни на національну безпеку до 2035 року. Це є колосальним збільшенням витрат на оборону та безпеку, що свідчить про глибоке усвідомлення необхідності посилення військового потенціалу.

За даними стратегії, ці інвестиції будуть спрямовані на підвищення «летальності» (бойової ефективності) збройних сил та посилення національної стійкості. Витрати стосуватимуться як закупівлі нової зброї і техніки та модернізацію всіх аспектів військової машини: від навчання особового складу до розвитку передових технологій. Велика Британія прагне забезпечити, щоб її збройні сили були не лише достатньо чисельними, а й максимально ефективними у веденні сучасних бойових дій.

NSS 2025 представляє нову Стратегічну рамку з трьома основними компонентами, які окреслюють формати підготовки країни до нових викликів, включаючи потенційну війну:

Безпека вдома: Хоча це здається внутрішнім питанням, забезпечення внутрішньої стабільності та захисту громадян є фундаментом для будь-яких зовнішніх дій. Це включає потужне посилення захисту критичної інфраструктури, боротьбу з екстремістськими ідеологіями та кіберзагрозами, які можуть підірвати країну зсередини.

Сила за кордоном: Цей пункт передбачає активне проєктування впливу Великої Британії на міжнародній арені та захист її інтересів за межами країни. Це означає не лише дипломатичні зусилля, а й готовність до застосування сили, якщо це необхідно для стримування загроз та забезпечення безпеки. Велика Британія розглядає формати співпраці з союзниками, але також підкреслює необхідність діяти рішуче та самостійно.

Збільшення суверенних та асиметричних можливостей: Цей компонент є особливо цікавим у контексті підготовки до війни. Він передбачає розвиток унікальних технологічних переваг та посилення національного контролю над ключовими сферами. Це може включати інвестиції у штучний інтелект, кібервійну, космічні технології та інші асиметричні засоби, які можуть дати Великій Британії перевагу над потенційними супротивниками. Акцент на суверенітеті свідчить про прагнення меншої залежності від інших країн у критично важливих сферах.

Особлива увага в стратегії приділяється зміцненню кордонів та територіальних вод, особливо у світлі вразливості підводної інфраструктури та морського трафіку, що є ключовими для економічної та військової безпеки.

Стратегія також заявляє про необхідність «культурної трансформації» в уряді, яка передбачає більш наполегливе відстоювання національних інтересів.

Нагадаємо, британська компанія BAE Systems, італійська Leonardo та японська Japan Aircraft Industrial Enhancement оголосили про створення спільного підприємства під назвою Edgewing. Його метою стане розробка винищувача шостого покоління в межах міжнародної програми Global Combat Air Programme (GCAP).