Підліток з Одещини витягнув друга з-під завалів ліцею, зруйнованого росіянами

Марк Аветікян і Максим Тимчук перебували в будівлі ліцею під час ракетного удару

16-річний Марк Аветікян із Білгорода-Дністровського врятував свого товариша з-під завалів ліцею після ракетного обстрілу. Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер, який відвідав у лікарні школярів і директора ліцею, постраждалих під час російської ракетної атаки, інформує «Главком».

«Не можу не згадати про вчинок 16-річного Марка. Після удару він кинувся рятувати свого друга Максима й буквально витягнув його з-під завалів. Хлопець не розгубився, не злякався – просто діяв. Подякував Маркові за його сміливість. Це справжній герой – тихий, юний, але незламний», – йдеться у повідомленні.

фото: Олег Кіпер/Telegram

За даними «ШоТам?», друзі Марк Аветікян і Максим Тимчук перебували в будівлі ліцею. Хлопці не встигли дістатися укриття, і під час вибуху на них обвалилася частина стіни.

«Марк зміг самостійно вибратися з-під уламків і, попри поранення та шок, кинувся рятувати друга. Він розчистив обличчя Максима, щоб той міг дихати, прибирав уламки з його ніг і, підтримуючи, допоміг вибратися», – зауважило видання.

Максим Тимчук наразі перебуває в лікарні фото: Олег Кіпер/Telegram

Зазначається, що Марк Аветікян – учень Ліцею №1 Білгород-Дністровського, чемпіон України з боксу, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи. Нині разом із другом Максимом він перебуває в лікарні, де хлопці отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 23 червня російські терористи атакували балістичною ракетою ліцей в Білгород-Дністровському на Одещині. Дітей у навчальному закладу під час удару не було – зараз канікули, але були працівники ліцею. Ліцей фактично повністю зруйнований.

Як повідомлялося, 24 червня у Білгород-Дністровському на Одещині завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по навчальному закладу. Внаслідок удару загинули троє людей, ще 14 постраждали, серед яких двоє дітей. Загалом до ліквідації наслідків удару залучались 74 рятувальники, 16 одиниць техніки ДСНС, кінологи, місцеві пожежні команди та волонтери українського Червоного хреста.