Українські бійці взяли в полон ще одного китайського солдата

Ван Ву відмовлявся їхати на передову, а хотів працювати у відділі логістики, щоб заробити грошей для своїх батьків

24-річний Ван Ву із позивним Сабля воював у складі 102-го мотострілецького полку 150 дивізії ЗС РФ

Українські військовослужбовці на фронті захопили у полон ще одного громадянина Китаю, який воював на боці Росії. Трапилося це під Торецьком на Донеччині. Як інформує «Главком», про це повідомили на сторінках проєкту «Хочу жить».

24-річний Ван Ву із позивним Сабля воював у складі 102-го мотострілецького полку 150 дивізії ЗС РФ.

Китаєць розповів у відео, що до Росії прилетів на літаку. У Москві пробув два чи три дні, а згодом його літаком перевезли до Уфи. Там понад місяць пробув у місцевому військкоматі, граючи у телефоні, – так чекав результатів медогляду та інших новин. З Уфи військового перевезли у Ростов, де протягом тижня тренували. А вже опісля – чоловіка привезли до України, де тренували ще тиждень. Також забрали телефони, паспорти та банківські картки, а згодом направили на передову. Відповідно до інформації у відео, чоловік не знав, що потрапить саме на передову.

Ван Ву відмовлявся їхати на передову, а хотів працювати у відділі логістики, щоб заробити грошей для своїх батьків. За словами китайця, він пояснював це декілька разів.

«Я сказав, мені здається, вони дійсно вторглись в Україну. Вони хочуть, щоб ми воювали замість них на передовій. Я ні в кого не стріляв. Вони постійно нас били та штовхали вперед. Я не розумів, що відбувається. У нас не було припасів», – сказав чоловік у відео.

Найманець розповів, що ледь не помер від спраги, днями не мав води та їжі. Опісля він сам здався у полон українським військовим.

«Командир наказав мені і ще одному росіянину бігти через пшеничне поле. Я зрозумів, що це самогубство, і ми кинулись до українських солдатів. Зрештою я здався. Я розумів, що мене відправили на смерть. Двоє китайців були поранені. Один з них був розірваний там, де сідниці, у іншого – відірвало ногу. Я бачив багато тіл російських солдатів».

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Щоб врятуватись, найманець викопав яму і ліг у неї. Тепер він хоче повернутись у Китай, аби зустрітись з сімʼєю. Ван Ву попросив переказати своїй родині, що жалкує про підписання контракту в Росії.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР.

До слова, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині.

Обидва іноземці не мають бойових поранень, але отримують медичну допомогу згідно з положеннями Женевської конвенції. Для проведення слідчих дій їх доправили до Києва, де полонені утримуються в умовах, які відповідають міжнародному праву. Допити проводяться за участю перекладачів.