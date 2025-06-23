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РФ вдарила балістикою по ліцею в Білгород-Дністровському: є загиблі (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вдарила балістикою по ліцею в Білгород-Дністровському: є загиблі (фото, відео)
Триває рятувальна операція
фото: Олег Кіпер / соцмережі

Ліцей фактично повністю зруйнований

Російські терористи атакували балістичною ракетою ліцей в Білгород-Дністровському на Одещині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Дітей у ліцеї не було – зараз канікули. Але були працівники ліцею. На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», – йдеться в повідомленні.

Ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція. Залучені всі необхідні служби.

РФ вдарила балістикою по ліцею в Білгород-Дністровському: є загиблі (фото, відео) фото 1
РФ вдарила балістикою по ліцею в Білгород-Дністровському: є загиблі (фото, відео) фото 2
РФ вдарила балістикою по ліцею в Білгород-Дністровському: є загиблі (фото, відео) фото 3

«Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію», – додав президент. 

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу

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Теги: Одеса ракета війна окупанти балістичні ракети ракетна атака

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