РФ вдарила балістикою по ліцею в Білгород-Дністровському: є загиблі (фото, відео)
Ліцей фактично повністю зруйнований
Російські терористи атакували балістичною ракетою ліцей в Білгород-Дністровському на Одещині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».
«Дітей у ліцеї не було – зараз канікули. Але були працівники ліцею. На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», – йдеться в повідомленні.
Ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція. Залучені всі необхідні служби.
«Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію», – додав президент.
Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. Двоє загиблих, - Зеленський про російський обстріл
На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. pic.twitter.com/XQlhY6Zx5d
Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу.