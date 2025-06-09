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Північна Корея перемістила пошкоджений есмінець до російського кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Північна Корея перемістила пошкоджений есмінець до російського кордону
Пошкоджений есмінець у порту Раджин
фото: Maxar

За словами аналітиків, Москва допоможе Пхеньяну відремонтувати корабель

Північна Корея перемістила новий есмінець, який зазнав пошкоджень під час невдалого спуску на воду, у порт біля російського кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Супутникові знімки Maxar Technologies від 8 червня свідчать про переміщення 5000-тонного есмінця класу Choe Hyon у сухий док у порту Раджин. Він входить в особливу економічну зону Північної Кореї Расон, що примикає до кордону з Росією.

За словами директора із зовнішнього співробітництва та молодшого наукового співробітника Корейського інституту оборонного аналізу Ю Джихуна, порт Раджин має можливості для невеликого ремонту і технічного обслуговування військових кораблів. Водночас близькість порту до Росії, як зазначив аналітик, «робить його ключовим вузлом для зусиль Північної Кореї з поглиблення економічних і потенційно військових зв'язків із Москвою».

Депутат Південної Кореї Ю Йонг-Вон каже, що пошкодження судна відносно малі. «Зовнішні пошкодження судна не здаються значними, і головна проблема, мабуть, полягає в затопленні військового корабля водою», – додав він.

Пошкоджене судно
Пошкоджене судно
фото з відкритих джерел

Політик вважає, що механізми та електроніку доведеться очистити від морської води та засохлої солі. Ю Йонг-Вон також не виключив російської допомоги в процесі ремонту.

Нагадаємо, у Північній Кореї церемонія спуску на воду новозбудованого есмінця провалилася з крахом. Повідомлялося, що під час спуску на воду нового есмінця водотоннажністю 5 тис. тонн кормовий спускний механізм відійшов першим і застряг, поки підрамник не рухався паралельно. Отвори, зроблені на деяких ділянках днища військового корабля, порушили його рівновагу, а ніс не зміг зійти зі стапеля, що призвело до аварії.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що це «принизило гідність і самоповагу держави». Він «дав сувору оцінку, заявивши, що це була серйозна аварія та злочин, спричинений чистою недбалістю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, який ніколи не повинен траплятися і не може бути толерованим».

Згодом стало відомо, що слідча група розпочала розслідування пошкодження новозбудованого есмінця. Детальний огляд виявив, що на днищі не було пробоїн, як вважали спочатку, але на правому борті корпусу знайшли подряпини, а морська вода потрапила в кормову частину через рятувальний канал.

5 фото
На весь екран

До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що може почати війну із західними країнами у разі агресії в бік РФ. За його словами, якщо Захід почне «атакувати» Росію, то він накаже своїй армії допомогти росіянам відбивати напад.

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Теги: Північна Корея росія корабель

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